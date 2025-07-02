Стало известно, в какие дни на Крымском мосту собираются наибольшие пробки

На фоне значительного увеличения автомобильного трафика на подъездах к Крымскому мосту в летний сезон Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация» опубликовал рекомендации для туристов, направляющихся на отдых через транспортный переход в районе Керченского пролива. В сообщении отмечается, что в последние дни на обоих направлениях — со стороны Тамани и Керчи — формируются заторы, в которых в пиковые часы скапливается до тысячи автомобилей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Крымский мост: оперативная информация» Фото: «Крымский мост: оперативная информация»

На основе анализа трафика за первую неделю июля 2024 года авторы памятки сформировали ориентировочный график загруженности и выделили наиболее удобные временные окна для пересечения моста. Согласно приведенным данным, наибольший поток транспорта в направлении с материковой части России фиксировался в понедельник утром и сохранялся до ночи вторника. В обратную сторону — из Крыма — существенное увеличение количества машин наблюдалось в пятницу днем и вечером.

Вместе с тем с утра вторника по четверг, как уточняется, движение на подходах к мосту было сравнительно свободным. Особенно низкий трафик отмечался в среду, субботу и воскресенье, когда очередей практически не возникало.

Опубликованная таблица с разбивкой по дням и часам показывает, что в понедельник с 7:00 до 14:00 время ожидания в очереди может достигать трех часов, а в пятницу наиболее плотный поток приходится на промежуток с 19:00 до полуночи. Власти рекомендуют учитывать эту информацию при планировании маршрутов.

Вячеслав Рыжков