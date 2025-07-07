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Коммерсантъ FM
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Средняя стоимость краткосрочной аренды однокомнатной квартиры в городах-миллионниках России в июле 2025 года

Город Цена (тыс. руб. за ночь) Изменение год к году (%)
Волгоград 4 18
Воронеж 3 2
Екатеринбург 4 5
Казань 5 17
Краснодар 3 12
Красноярск 3 12
Москва 5 12
Нижний Новгород 5 17
Новосибирск 4 8
Омск 3 13
Пермь 3 25
Ростов-на-Дону 3 5
Самара 4 2
Санкт-Петербург 6 16
Уфа 3 14
Челябинск 3 11
Всего по выборке 4 13

Источник: «ЦИАН.Аналитика».

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