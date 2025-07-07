Средняя стоимость краткосрочной аренды однокомнатной квартиры в городах-миллионниках России в июле 2025 года

Город Цена (тыс. руб. за ночь) Изменение год к году (%) Волгоград 4 18 Воронеж 3 2 Екатеринбург 4 5 Казань 5 17 Краснодар 3 12 Красноярск 3 12 Москва 5 12 Нижний Новгород 5 17 Новосибирск 4 8 Омск 3 13 Пермь 3 25 Ростов-на-Дону 3 5 Самара 4 2 Санкт-Петербург 6 16 Уфа 3 14 Челябинск 3 11 Всего по выборке 4 13