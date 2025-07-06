Возбуждено уголовное дело об исчезновении 13-летней девочки в Ростове

Центральный аппарат Следственного комитета России взял на контроль расследование дела об исчезновении 13-летней девочки в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, девочка покинула дом 1 июля, до настоящего времени ее местонахождение не установлено.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Ростовской области Аслану Хуаде возбудить уголовное дело и представить доклад о его расследовании.

Как сообщал «Ъ-Ростов» ранее, полиция Ростова-на-Дону ищет пропавшую 1 июля 13-летнюю Веронику Рыбакову. Девочка ушла провожать подругу и не вернулась домой. Согласно справке полиции, пропавшей на вид 12-13 лет, ее рост 152 см, глаза карие, волосы кучерявые, черные, до плеч. Была одета в черные майку, штаны и кроссовки.

Мария Иванова