В Ростове ищут пропавшую три дня назад несовершеннолетнюю

Полиция Ростова-на-Дону ищет пропавшую 1 июля 13-летнюю Веронику Рыбакову. Девочка ушла провожать подругу и не вернулась домой. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД Росси по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УМВД по Краснодару Фото: пресс-служба УМВД по Краснодару

По приметам, несовершеннолетней на вид 12-13 лет, ее рост 152 см, глаза карие, волосы кучерявые, черные, до плеч. Была одета в черные майку, штаны и кроссовки.

Сообщить о месте нахождения пропавшей можно в дежурную часть Отдела полиции № 8 УМВД России по Ростову-на-Дону.

Наталья Белоштейн