Средний срок автокредита на Дону превысил 67 месяцев
В мае средний срок автокредита в Ростовской области составил 67,1 месяца. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ
Показатель вырос по сравнению с апрелем на 1,7%, следует из данных бюро.
Ранее сообщалось, что объем выданных автокредитов в Ростовской области в январе—мае 2025 года сократился на 58,5% и составил 11,6 млрд руб. В аналогичный период прошлого года этот показатель 28,1 млрд руб.