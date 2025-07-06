Средний срок автокредита на Дону превысил 67 месяцев

В мае средний срок автокредита в Ростовской области составил 67,1 месяца. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Показатель вырос по сравнению с апрелем на 1,7%, следует из данных бюро.

Ранее сообщалось, что объем выданных автокредитов в Ростовской области в январе—мае 2025 года сократился на 58,5% и составил 11,6 млрд руб. В аналогичный период прошлого года этот показатель 28,1 млрд руб.

Мария Иванова