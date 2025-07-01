На Дону почти вдвое сократилась выдача автокредитов с начала 2025 года

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Объем выданных автокредитов в Ростовской области в январе-мае 2025 года сократился на 58,5% и составил 11,6 млрд руб. В аналогичный период прошлого года этот показатель 28,1 млрд руб. годом ранее. Об этом сообщает пресс-служба Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Таким образом, Ростовская область показала самое серьезное падение по объемам автокредитования среди 15 регионов-лидеров. В Краснодарском крае, который входит в ТОП-4 по в стране по этому же показателю, тоже произошло двукратное, но более умеренное снижение – на 50,4% до 23,4 млрд руб. с 47,2 млрд руб.

Наибольшие объемы автокредитования в январе-мае 2025 г. зафиксированы в Москве (42,5 млрд руб.), Московской области (37,3 млрд руб.) и Санкт-Петербурге (25,2 млрд руб.).

В целом по России объем выданных автокредитов за пять месяцев 2025 г. составил 457,2 млрд руб., что в 2,1 раза меньше показателя прошлого года (975,3 млрд руб.).

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что на Дону в первые четыре месяца 2025 года объем выданных кредитов сократился на 61,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Наталья Белоштейн