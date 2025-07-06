Перед Крымским мостом со стороны Тамани образовалась пробка из 760 автомобилей

К 12:00 6 июля 2025 года перед пунктом пропуска со стороны Тамани скопилось около 760 транспортных средств. По данным Telegram-канала с оперативной информацией по мосту, время ожидания составляет примерно три часа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По данным оперативного Telegram-канала на 11:00, в очереди на подходе к пункту досмотра со стороны Тамани находилось порядка 750 транспортных средств, при этом ожидаемое время пересечения оценивалось примерно в три часа. При этом дорожная обстановка со стороны Керчи остается спокойной — колонн автомобилей перед контрольно-пропускным пунктом не наблюдается.

Вечером 5 июля движение по Крымскому мосту было временно приостановлено. Водителям и пассажирам, находившимся на мосту и в зоне досмотра, рекомендовалось сохранять спокойствие и выполнять указания сотрудников транспортной безопасности. Позднее движение транспортных средств по мосту было возобновлено.

«Ъ-Кубань» писал, что на Крымском мосту наибольшие заторы фиксировались в направлении из Тамани по понедельникам и вторникам в первые дни июля, а в обратную сторону — по пятницам вечером; в часы пик количество автомобилей достигало тысячи, а время ожидания — трех часов. Наименее загруженными днями остаются среда, суббота и воскресенье, когда движение проходит без существенных задержек.

Мария Удовик