В районе Мысхако в море проведут взрывные работы

Новороссийская военно-морская база предупредила о проведении взрывных работ в акватории у села Мысхако. Об этом сообщает пресс-служба администрации города-героя в своем Telegram-канале.

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По данным командования, мероприятия проходят в рамках ранее объявленных учений, запланированных на 7 июля. Учения проходят в акватории морского порта Новороссийск и задействуют дежурные подразделения флота.

В рамках тренировки отрабатываются действия по отражению нападений с применением беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров. Как уточняется, в ходе учений выполняются стрельбы из артиллерийской установки, размещенной на молах Военной гавани.

На период с 11:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00 вводятся ограничения на нахождение в акватории маломерных судов всех типов, включая гидроциклы, спортивные и надувные плавсредства. Также под запретом любые виды водолазных работ и подводных спусков.

Военные подчеркивают, что данные меры носят исключительно превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности граждан и участников учений.

«Ъ-Новороссийск» писал, что в ночь на 6 июля в городе была отражена атака морских беспилотников. Сирены прозвучали в 23:42, а спустя полчаса жителей прибрежной зоны призвали укрыться.

Мария Удовик