В Новороссийске 7 июля пройдут военные учения со стрельбами

В акватории морского порта Новороссийск пройдут учения с участием дежурных сил Новороссийской военно-морской базы. В рамках мероприятий запланированы практические стрельбы, в связи с чем вводятся временные ограничения на нахождение в акватории, сообщает пресс-служба администрации города-героя в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Полина Решетняк Фото: Полина Решетняк

Согласно официальному сообщению, 7 июля 2025 года в период с 11:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00 в акватории морского порта Новороссийск состоятся учения дежурных подразделений Новороссийской военно-морской базы. Цель мероприятия — отработка практических действий по отражению нападений с применением безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов. В ходе учений планируется выполнение стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани.

На время проведения практических стрельб вводится полный запрет на нахождение любых маломерных судов и плавсредств в акватории, в том числе прогулочные, спортивные и надувные суда, гидроциклы, парусные доски, сапборды и другие аналогичные средства. Также запрещаются любые виды подводных работ и водолазные спуски, включая выход с берега.

Ограничения вводятся в целях обеспечения безопасности участников учений и гражданского судоходства.

О потенциальной атаке БЭК в городе-герое объявили в 23:42 5 июля. Спустя полчаса активировали сирену, и жителей первой береговой линии призвали искать укрытие в помещениях, не имеющих окон.

Примерно в 00:40 жители Новороссийска услышали звуки стрельбы. Городские власти сообщили о том, что военные успешно отражают атаку безэкипажных катеров, которая продолжалась на протяжении нескольких часов.

Мария Удовик