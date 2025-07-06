Грузовой корабль «Прогресс МС-31» привез на МКС 2,6 т грузов

Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-31», запущенный 3 июля с Байконура ракетой «Союз-2.1а», пристыковался к МКС. Корабль прибыл в 00:25 мск, он пристыковался к модулю «Поиск» российского сегмента станции. Об этом сообщили в «Роскосмосе».

«Прогресс МС-31» привез 2,6 т грузов. Среди доставленного — топливо, еда, одежда, предметы гигиены и медицинские средства, азот для пополнения атмосферы МКС, а также оборудование для научных экспериментов: «Виртуал», «Биодеградация», «Фуллерен», «Биополимер», «Импульс» и «Мираж». Это 184-й полет космического корабля серии «Прогресс».

Сейчас экипаж станции состоит из семи человек. Космонавты «Роскосмоса»: Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий, Кирилл Песков. NASA: Энн Макклейн, Николь Айерс, Джонатан Ким. Вместе с ними работает космонавт Японского агентства аэрокосмических исследований Такуя Ониси. Также на станции находятся четыре «туриста», которые помогают экипажу проводить эксперименты.