С Байконура стартовала ракета «Союз-2.1а» с грузовым кораблем для МКС

Ракета «Союз-2.1а» стартовала с космодрома Байконур. Она выведет на низкую околоземную орбиту грузовой корабль «Прогресс МС-31», который отправится дальше к Международной космической станции, трансляцию запуска ведет «Роскосмос».

Корабль привезет на станцию более 2,6 т грузов. В том числе 950 кг топлива для ее дозаправки и 50 кг азота для пополнения атмосферы МКС. А также питьевую воду, продукты питания, одежду, предметы гигиены и медицинские средства для экипажа. Помимо этого, на борту «Прогресс МС-31» находятся аппаратура для ремонта станции и расходные материалы для будущих экспериментов экипажа.

Это 184-й полет космического корабля серии «Прогресс». Стыковка к модулю «Поиск» российского сегмента МКС запланирована на 0:28 мск 6 июля.