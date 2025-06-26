Космический корабль Crew Dragon с туристами состыковался с МКС

Космический пилотируемый корабль Crew Dragon компании SpaceX с четырьмя туристами на борту прибыл на Международную космическую станцию (МКС). Он пристыковался к ней в 6:31 утра по восточному времени (13:31 мск). Об этом сообщило NASA.

В состав экипажа входят бывший космонавт NASA Пегги Уитсон, космонавт Индийской организации космических исследований Шубханшу Шукла, а также космонавты Европейского космического агентства Славош Узнаньский-Висьневский и Тибор Капу.

Туристы будут находиться на МКС около двух недель. Они будут работать вместе с экипажем станции и помогут провести 60 научных экспериментов. Они изучат возможность увеличения срока годности медикаментов в условиях микрогравитации, а также влияние космического полета на человеческий мозг.

Запуск корабля с помощью ракеты-носителя Falcon 9 произошел накануне со стартового комплекса 39А Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде. Это четвертая частная миссия на МКС.