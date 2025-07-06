В Новороссийске звучит сирена

В Новороссийске объявили угрозу применения безэкипажных катеров (БЭК). Вдоль берега звучит сирена. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города-героя Андрей Кравченко.

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Он отметил, что жителям первой береговой линии нельзя находиться на открытом пространстве около моря, а следует укрыться в помещениях без окон.

Он также простит не снимать и не выкладывать фото и видео работы ПВО, средств защиты объектов атаки, работу специальных и оперативных служб в социальные сети.

По словам Андрея Кравченко, сигнал «Внимание всем» отменят сразу после того, как обстановка станет безопасной.

Наталья Решетняк