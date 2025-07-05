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Два человека погибли в ДТП в Павловском районе Кубани

Два человека погибли в автокатастрофе на федеральной дороге «Кавказ», сообщает начальник отдела Госавтоинспекции ОМВД России по Павловскому району подполковник полиции Александр Бардик.

Фото: t.me / mvd_23

Фото: t.me / mvd_23

Предварительно установлено, что 32-летний водитель, управляя автомобилем «Ауди Q7» совершил наезд на ВАЗ-2107, который стоял в ожидании выезда со второстепенной дороги.

В результате ДТП погибли 36-летний водитель и 35-летний пассажир отечественного автомобиля.

Лия Пацан

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