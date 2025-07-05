В жилом доме Таганрога восстановили окна, поврежденные во время атаки БПЛА

В Таганроге завершены работы по восстановлению окон в многоквартирном доме, расположенном в пер. Трудовых резервов, 2, поврежденных в результате атаки беспилотного летательного аппарата вечером 24 июня. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава города Светлана Камбулова. Она уточнила, что восстановлено восемь стеклопакетов и десять стекол.

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«Повреждения остекления получили 10 квартир этой многоэтажки. Ранее сообщала, что благодаря поддержке городского бизнес-сообщества и содействия депутатов решили проблему в лицее № 28. Остекление здания учебного учреждения также пострадало в результате атаки БПЛА», – рассказала Светлана Камбулова.

По ее словам, работы также завершены в других пострадавших от воздушной атаки домах Таганрога – по пер. Трудовых резервов № 2/1 и ул. Свободы, 22.

«Благодарю всех, оказавших помощь – и депутатский корпус, и предпринимателей города», – резюмировала госпожа Камбулова.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», поздно вечером 24 июня в Таганроге в результате падения обломков беспилотника повредилось здание спортивного комплекса «Авангард». На месте падения возник пожар, который был оперативно локализован силами МЧС. Также были зафиксированы повреждения окон в школе №28 и двух жилых многоквартирных домах.

Владимир Андреев