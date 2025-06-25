Над Ростовской областью средства ПВО сбили семь беспилотников

Предыдущей ночью дежурными средствами ПВО над Ростовской областью перехвачены и уничтожены 7 БПЛА. Сообщают в Министерстве обороны России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», дроны были уничтожены в пяти муниципалитетах: в Азове, Таганроге, Мясниковском, Неклиновском и Родионово-Несветайском районах.

В Азове обломки дронов повредили кровлю зернового склада в порту. В непосредственной близости от места падения загорелся камыш. Также повреждены крыша и окна здания промышленного предприятия.

В Таганроге в результате падения обломков беспилотника повредилось здание спортивного комплекса «Авангард». Глава города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале сообщила, что на месте падения возник пожар, который был оперативно локализован силами МЧС. Также зафиксированы повреждения окон в школе №28 и двух жилых многоквартирных домах.

Наталья Белоштейн