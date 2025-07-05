В Пулково задерживается вылет более 30 рейсов

В аэропорту Пулково более чем на четыре часа отложен вылет 34 рейсов. Расписание полетов должно войти в график в течение дня. Об этом сообщила управляющая компания аэропорта «Воздушные ворота Северной столицы».

Там пояснили, что переносы рейсов связаны в том числе с поздними прибытиями бортов из-за корректировок расписания. В Пулково также вернулись 11 рейсов из 20 направленных на запасные аэродромы. Восемь рейсов отменены, передает «РИА Новости».

По данным «Фонтанки», после 10 часов утра на вылет задерживалось более 40 рейсов. В Пулково сказали, что пассажирам предоставили воду, питание и стулья, также задействован дополнительный персонал. «Рейсы на Москву будут объединяться и выполняться на воздушных судах большей вместимости»,— уточнили в аэропорту.

Минобороны сообщало, что сегодня за ночь сбили 94 дрона над 15 российскими регионами. С утра над было уничтожено 12 БПЛА, позднее днем — еще 12. На этом фоне приостанавливали работу несколько аэропортов, в том числе Пулково и московский Шереметьево.