Силы ПВО сбили 12 БПЛА над четырьмя российскими регионами

С 6:00 до 8:00 мск средства ПВО уничтожили восемь украинских беспилотников самолетного типа над Брянской областью, сообщило Минобороны. По его данным, еще два БПЛА сбили над Рязанской областью, по одному дрону — над Орловской и Новгородской областями.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в Telegram, что пострадавших и повреждений нет. В Рязанской области также обошлось без жертв и разрушений. Власти двух других регионов атаки пока не комментировали. В течение ночи над территорией России сбили 94 беспилотников.