В России за ночь сбили 94 БПЛА

Силы ПВО с 23:00 до 7:00 мск сбили 94 беспилотника самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

34 БПЛА были уничтожены над территорией Воронежской области, 11 — над Брянской. По девять дронов сбили над Белгородской и Саратовской областями. Восемь БПЛА уничтожены над Новгородской областью, шесть беспилотников — над Курской, по три дрона — над территориями Ленинградской и Орловской областей.

По два уничтожены над территориями Ростовской, Смоленской, Рязанской областями, а также над Республикой Чувашия. Один БПЛА был сбит над территорией Московского региона, а вместе с тем ПВО уничтожили по дрону над Пензенской и Тульской областями.

О жертвах и пострадавших не сообщалось. В Саратовской области из-за обломков были повреждены жилые дома. В Воронежской области оборвалась линия электропередачи, а также повредилась кровля частного дома и гаража. В Санкт-Петербурге дважды за ночь прерывал работу аэропорт Пулково, были задержаны более 50 рейсов.