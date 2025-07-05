Аэропорт Шереметьево возобновил отправку рейсов после введения ограничений

Аэропорт Шереметьево сообщил, что введенные ранее «ограничения по использованию воздушного пространства» для авиагавани сняты. Об ограничениях ранее сообщили в Росавиации, назвав в числе причин усиление ветра, а также особый режим для воздушного пространства столицы. Аэропорт не отправлял рейсы, работал только на прилет.

«Рейсы на прилет выполняются в штатном порядке, — сообщила пресс-служба. — Рейсы на вылет выполняются по факту очередности».

Пассажиров просят перед выездом в аэропорт уточнять статус своего рейса и следить за информацией, обращаясь в колл-центры авиакомпаний. Указывается, что скоплений пассажиров в аэропорту сейчас нет.