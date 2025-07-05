РСТ: россияне перестали покупать путевки в Азербайджан

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин сообщил, что турпоток в Баку упал на 40%. По его словам, это означает практически полное отсутствие новых бронирований у турагентств.

«На сегодняшний день новые заявки в Баку практически исчезли. Люди ждут прояснения ситуации»,— пояснил господин Барзыкин «Комсомольской правде».

При этом он отметил, что пока нет массовых отказов от уже купленных туров, потому 60% турпотока сохранилось. Он считает, что серьезных оснований для отказа от приобретенных туров нет. Вице-президент РСТ добавил, что россияне продолжают летать в некоторые регионы Азербайджана напрямую и транзитом.

Отношения между двумя странами ухудшились в июне после того, как в Екатеринбурге арестовали представителей азербайджанской диаспоры, подозреваемых в участии в ОПГ. Двое из них умерли. Следственная экспертиза в Азербайджане сообщила, что они погибли из-за множественных травм. 1 июля в Баку задержали сотрудников «Sputnik-Азербайджан», в том числе главреда и шеф-редактора. МИД РФ призвал к осторожности находящихся в Азербайджане сограждан. Также в столице были задержаны несколько российских IT-специалистов по подозрению в киберпреступлениях и наркоторговле. При задержании к гражданам могли применить силу.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «В Баку начались отпускные».