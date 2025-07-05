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В Свердловской области ожидается ветер с порывами до 18 м/с

В Свердловской области прогнозируется ветер с порывами до 18 м/с, сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В МЧС рекомендовали не приближаться к неустойчивым конструкциям и рекламным щитам, не укрываться от ветра у стен зданий, не парковать автомобили у деревьев и закрывать окна.

Напомним, на выходных в регионе ожидается гроза. В субботу ночью температура воздуха составит +14°, днем +25°, в воскресенье — ночью +16°, днем +21°.

Мария Шараева

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