В Свердловской области ожидается ветер с порывами до 18 м/с

В Свердловской области прогнозируется ветер с порывами до 18 м/с, сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В МЧС рекомендовали не приближаться к неустойчивым конструкциям и рекламным щитам, не укрываться от ветра у стен зданий, не парковать автомобили у деревьев и закрывать окна.

Напомним, на выходных в регионе ожидается гроза. В субботу ночью температура воздуха составит +14°, днем +25°, в воскресенье — ночью +16°, днем +21°.

Мария Шараева