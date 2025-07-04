На выходных в Свердловской области ожидаются грозы

На территории Свердловской области на выходных прогнозируются осадки, установится теплая погода, следует из информации Telegram-канала «Погода в Екатеринбурге».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

После циклона Cornelius в пятницу останется прохладный воздух, который охватит территорию от Поволжья до Сибири. Из Казахстана на юг Западной Сибири поступает тропическая воздушная масса, что приведет к формированию нового циклона на границе тепла и холода, который затронет Свердловскую область. В регионе ожидаются осадки, в основном в дневное время. Грозы будут наиболее вероятны в восточных районах региона. Днем 4 июля в области установится температура +18°..+23°, на востоке до +24°..+26°.

В Екатеринбурге днем пятницы ожидается +19°..+21°, в основном облачно и дождь с вероятностью грозы в 35%, ветер юго-западный, южный с переходом на северо-западный, 2-7 м/с. В субботу ночью будет +14°, днем +25°, в воскресенье — ночью +16°, днем +21°. В начале следующей недели температуры будут держаться примерно на тех же отметках.

Ирина Пичурина