В Анапе демонтируют защитный вал на пляжах

На пляжах Анапы начался демонтаж защитного вала, возведенного ранее для предотвращения распространения нефтепродуктов. Работы стартовали одновременно с двух направлений — от Лечебного пляжа, расположенного вблизи морского порта, и со стороны села Витязево. Решение об устранении насыпи было принято оперативным штабом Краснодарского края на фоне стабилизации экологической обстановки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: оперштаб Краснодарского края Фото: оперштаб Краснодарского края

Как пояснили в штабе, за последние месяцы на ряде участков побережья не фиксировались выбросы нефтепродуктов, а сам вал, сформированный из песка с включениями мазута, подлежит разборке для завершения очистки территорий. Поэтапный демонтаж включает вывоз полипропиленовых сетей, которыми накрывали насыпь, последующее выравнивание вала при помощи фронтальных погрузчиков, а также просеивание песка с использованием специализированной техники для удаления остаточного загрязнения.

Исключением остается участок от технополиса «Эра» до устья реки Можепсин, где продолжаются водолазные работы по сбору мазута со дна. В этой зоне вал временно сохраняется.

До завершения всех мероприятий на курорте остаются в силе ограничения на посещение пляжей и морское купание. Приостановлена также работа всех рекреационных сервисов, включая аренду пляжного оборудования и водных аттракционов.

Вячеслав Рыжков