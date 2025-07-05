Сочи вошел в рейтинг городов с высоким качеством жизни

Финансовый университет при Правительстве РФ опубликовал рейтинг российских городов с самым высоким качеством жизни по итогам первого полугодия 2025 года. Лидером в исследовании традиционно стала Москва, индекс качества жизни в которой составил 74,5. Вторую строчку занял Сочи (71,8), третью — Грозный (70,5), за ним следуют Санкт-Петербург (69) и Новороссийск (66,9). Краснодар оказался на 16-й позиции рейтинга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

В основу исследования легли такие параметры, как уровень материального благополучия населения, доступность жилья, качество медицинских и образовательных услуг, состояние окружающей среды, работа коммунального хозяйства, общественного транспорта и органов власти.

Сочи показал высокий уровень удовлетворенности по ряду направлений. Город отличился минимальным числом нареканий на состояние экологии и систему обращения с отходами, а также стал лидером по оценкам доступности и качества образовательной инфраструктуры, включая школы, колледжи и вузы. По уровню материального достатка жители курорта также демонстрируют один из лучших результатов.

Краснодар, несмотря на более низкую позицию в итоговом списке, лидирует по самооценке материального положения и показателю доступности жилья. Новороссийск, занявший пятое место, вошел в число городов с наиболее благоприятной экологической ситуацией и эффективной системой обращения с твердыми бытовыми отходами.

Вячеслав Рыжков