Спрос на летний отдых в Сочи оказался вдвое ниже прогнозов

Спрос на летний отдых в Сочи в 2025 году оказался значительно ниже ожиданий. Как сообщила в интервью ТАСС глава Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, фактическое количество бронирований оказалось почти вдвое ниже прогнозируемого. Ожидалось увеличение турпотока на 10–15% по сравнению с предыдущим сезоном, однако по ряду причин рост оказался скромнее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Среди факторов, повлиявших на ситуацию, госпожа Ломидзе назвала последствия чрезвычайной ситуации в Керченском проливе, вызвавшей у потенциальных туристов опасения, связанные с возможным загрязнением акватории Черного моря, в том числе в районе Сочи. Дополнительным сдерживающим элементом стал рост цен на проживание — отельеры курорта скорректировали тарифы вверх, что отразилось на привлекательности направления.

По словам главы АТОР, в результате туроператоры и представители гостиничного бизнеса зафиксировали сокращение объема бронирований по сравнению с изначальными ожиданиями примерно в два раза. Такая ситуация, по ее мнению, может способствовать корректировке цен в сторону понижения. Аналогичные колебания, напомнила она, уже наблюдались в 2010 и 2016 годах, когда резкий рост цен в пиковые сезоны делал направление малопродаваемым, после чего рынок приходил в равновесие за счет снижения стоимости услуг.

Вячеслав Рыжков