В Дендропарке Екатеринбурга проведут капитальный ремонт освещения

В Екатеринбурге в Дендрологическом парке на ул. Первомайская будет проведен капитальный ремонт системы освещения, в частности установлены новые фонари, опоры со светодиодными светильниками и архитектурная подсветка, сообщили в пресс-службе городской мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Екатеринбурга Фото: Администрация Екатеринбурга

«В Дендропарке очистили два пруда. Берега водоемов укрепили бутовым камнем, а между объектами проложили дренажную переливную трубу. Она позволит поддерживать общий уровень воды, чтобы не допустить разлива», — говорится в сообщении. Подчеркивается, что планируется провести работы по ремонту-дорожной сети.

Напомним, работы по освещению планируют завершить к 2026 году. Следующим этапом станет ремонт пешеходных дорожек с насыпным покрытием, стоимость которых составит около 100 млн руб. Кроме того, дополнительные средства могут быть направлены на установку информационных табличек с описанием видов растений.

Мария Шараева