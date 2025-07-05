Главные новости к утру 5 июля

Проливные дожди в Техасе вызвали разлив реки Гуадалупе. В результате наводнения погибли не менее 24 человек. Среди погибших есть дети. Без вести пропавшими числятся 23 человека. Президент США Дональд Трамп назвал шокирующим происходящее в регионе.

Вооруженные силы Украины атаковали энергетическую инфраструктуру Запорожской области. Без света остались 20 тыс. человек, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. Электроснабжения лишены жители северо-западной части области.

В Саратове и Энгельсе беспилотники повредили жилые дома. По предварительной информации, пострадавших нет. В аэропорту Саратова с 2:55 мск действуют ограничения на прием и выпусков рейсов.

Аэропорт Санкт-Петербурга Пулково приостанавливал работу два раза за ночь. Ограничения вводились в 23:25 и в 2:49 мск. В результате были задержаны более 50 рейсов, сообщала пресс-служба аэропорта. Ограничения вводились на фоне атак беспилотников на Ленинградскую область.

Президент США Дональд Трамп заявил, что много обсуждал санкции с Владимиром Путиным. Президент России, по его словам, «не в восторге» от санкций и понимает, что Соединенные Штаты могут ввести новые ограничительные меры. Вместе с тем президент США заявил, что он относится к России жестче, чем к Ирану или к любой другой стране.