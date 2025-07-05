В Запорожской области без света остались 20 тыс. человек после атаки ВСУ

Вооруженные силы Украины атаковали энергетическую инфраструктуру Запорожской области и повредили несколько сооружений. Без света остались 20 тыс. человек. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

Электроснабжения лишены жители северо-западной части области, напал господин Балицкий в своем Telegram-канале. Опасность повторных ударов сохраняется, заявил он. Какие именно энергообъекты были повреждены, губернатор не уточнил.