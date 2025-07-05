В Саратове и Энгельсе беспилотники повредили жилые дома

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил об атаке БПЛА на регион. В результате были повреждены жилые дома в Саратове и Энгельсе. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают экстренные службы, написал господин Бусаргин в своем Telegram-канале.

В некоторых городах области работают системы оповещения. В аэропорту Саратова уже больше двух часов действуют ограничения на прием и выпусков рейсов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в 2:55 мск.