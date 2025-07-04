Данные откроются повторно

Минэкономики готовится к перезапуску портала открытых данных data.gov.ru, не действовавшего более двух лет. Как рассказали “Ъ” в ведомстве, на нем уже опубликованы более 4,9 тыс. наборов данных от 629 их поставщиков: федеральных, региональных и местных органов исполнительной власти. Речь идет об информации, размещаемой в машиночитаемом формате и свободной от авторских прав: наборы статистики, реестры, государственные базы данных и так далее. На основе этих открытых данных бизнес может создавать мобильные приложения и электронные сервисы для граждан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Минэкономики 15 июля планирует перезапустить портал открытых данных data.gov.ru, который был временно закрыт еще в марте 2023 года (см. «Ъ-Online» от 24 марта 2023 года). В первый раз он был запущен в 2014-м как часть «Открытого правительства», министром по вопросам которого был Михаил Абызов (в 2023 году приговорен к 12 годам колонии строгого режима за мошенничество и создание преступного сообщества). Оценивая эффективность первой версии портала, Счетная палата отмечала формальный подход к публикации сведений ведомствами: размещались наборы данных, которые не представляли интереса для общественности и зачастую просто выглядели как «цифровой мусор».

За прошедшие два с половиной года была проведена инвентаризация размещенной информации, модернизация функционала и переезд на единую цифровую платформу «Гостех» (создается для предотвращения дублирования государственных информационных систем со схожим функционалом).

Изначально предполагалось, что на эти работы уйдет четыре-шесть месяцев, однако они затянулись (см. “Ъ” от 20 января). В пятницу, 4 июля, ведомство провело «предпоказ» портала для представителей бизнеса, науки и экспертов.

Пока вход на него доступен только поставщикам открытых данных — это федеральные, региональные и местные органы исполнительной власти. Речь идет об информации от ведомств, размещаемой в машиночитаемом формате и свободной от авторских прав: наборы статистики, реестры, государственные базы данных и так далее. На основе этих открытых данных бизнес может создавать мобильные приложения или электронные сервисы для граждан.

Как пояснил “Ъ” директор департамента цифрового развития и экономики данных Минэкономики Владимир Волошин, «это одна из первых систем на "Гостехе", и были нюансы, которые повлияли на то, что она запускается немного позже, чем планировалось. Но с учетом того что эта работа с данными, здесь, скорее, важнее безопасно запустить ресурс, чем поторопиться». По его словам, чтобы размещение информации не принесло ущерба государству, были разработаны согласованные с ФСБ и другими структурами методики, а также реализован функционал, позволяющий оперативно закрыть какие-то сведения в случае, если они несут риски.

Как рассказали “Ъ” в Минэкономики по состоянию на 4 июля, у портала 629 поставщиков наборов данных (сведения еще от примерно 160 находятся на модерации). Всего опубликовано 4940 наборов, ожидается еще более 200.

Группы данных разделены на 16 категорий: «Безопасность», «Картография», «Спорт», «Туризм», «Государство», «Культура», «Строительство», «Экология», «Досуг и отдых», «Метеоданные», «Торговля», «Экономика», «Здоровье», «Образование», «Транспорт» и «Электроника». Предполагается, что граждане и организации смогут искать, просматривать и скачивать наборы открытых данных, а также отправлять запросы на их раскрытие.

Среди пожеланий, прозвучавших вчера на встрече с будущими пользователями,— добавление в массивы данных статей из научных журналов, а также геоданных. Кроме того, по словам одного из участников «предпоказа», портал будет интересен в случае, если будет возможно «забрать данные и поработать с ними в нашем коммерческом контуре».

«Этот инструмент позволяет анализировать бюджетные расходы и дает возможность оценки эффективности реализации федеральных программ, а также использовать полученные данные для разработки качественных инноваций во всех сферах»,— говорит координатор «Деловой России» в СЗФО Дмитрий Панов. При этом, по его мнению, ресурс требует серьезной доработки для того, чтобы присутствие необработанной, нечитаемой, неструктурированной или малосодержательной информации было бы сведено к минимуму.

Венера Петрова