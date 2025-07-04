Новым главой военного крыла «Хамаса» стал Изз ад-Дин аль-Хаддад

Военное крыло палестинского движения «Хамас» возглавил Изз ад-Дин аль-Хаддад, сообщает The New York Times со ссылкой на источники. Предыдущий лидер Мухаммед Синвар погиб в середине мая.

Новый глава движения участвовал в планировании атаки на Израиль 7 октября 2023 года, отмечают собеседники газеты. Ему около 50 лет, он родом из Газы. Издание называет его «де-факто лидером в Газе». По информации источника NYT в разведке, Изз ад-Дин аль-Хаддад считает действия чеченских сепаратистов в 1990-х примером, которому должен следовать «Хамас» в Газе. Израильский портал Ynetnews пишет, что Изз ад-Дин аль-Хаддад пережил как минимум шесть покушений.

NYT отмечает, что Изз ад-Дин аль-Хаддад может заблокировать любые попытки освободить оставшихся заложников до полного вывода израильских войск из сектора Газа. По словам одного из источников газеты, недавно он заявил, что конфликт превратится «в освободительную или мученическую войну», если «Хамас» не добьется «достойной сделки» с Израилем.

Подробнее — в материале «Ъ» «Лев поворачивается к Газе».