Семилетняя девочка погибла в ДТП с грузовиком в Динском районе Кубани

Семилетняя девочка погибла в больнице после ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика в Динском районе Краснодарского края. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Авария произошла в пятницу, 4 июля, около 14:00 на дороге Динская-Старомышастовская. 41-летняя женщина за рулем автомобиля Haval выехала на встречную полосу в разрешенном месте и столкнулась с грузовым Renault.

В результате аварии пострадали водитель и семилетняя пассажирка легковушки. Их доставили в медицинское учреждение, где спустя два часа ребенок скончался.

По факту происшествия правоохранительные органы проводится проверка.

С начала 2025 года в Краснодарском крае зарегистрировали свыше 40 случаев гибели несовершеннолетних. 14 детей стали жертвами несчастных случаев, связанных с падением из окон многоквартирных домов.

Как сообщила вице-губернатор края Анна Минькова, еще 12 несовершеннолетних погибли в результате аварий, 13 утонули в водоемах, двое — на железнодорожных путях. Она подчеркнула, что обеспечение безопасности детей в первую очередь зависит от уровня внимания со стороны взрослых.

«Ъ-Кубань» писал, что в районе хутора Прикубанский в Анапе вечером 21 июня автомобиль «Нива» съехал в реку Кубань, в результате чего погибли 25-летний водитель и 12-летний ребенок. Третий пассажир сумел выбраться из машины и сообщить о происшествии.

Мария Удовик