У семьи экс-главы кубанского «Газпрома» просили крупную взятку за освобождение

В Славянском городском суде Краснодарского края рассматривается уголовное дело в отношении жителя Краснодара, обвиняемого в мошенничестве на сумму 125 млн руб. По версии следствия, фигурант дела совместно с сообщниками пообещал семье экс-директора АО «Газпром газораспределение Краснодар» Алексея Руднева организовать освобождение последнего из следственного изолятора и добиться смягчения обвинений. Денежные средства, переданные под обещание решить вопрос с правоохранительными органами, были присвоены, пишет «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «Газпром межрегионгаз Краснодар» Фото: пресс-служба «Газпром межрегионгаз Краснодар»

Задержание Алексея Руднева и ряда руководителей южных филиалов «Газпрома» по обвинению в коррупции состоялось в ноябре 2021 года. Как утверждает следствие, спустя короткое время фигурант дела предложил его родственникам посредничество в якобы передаче взятки должностным лицам, которые могли бы повлиять на ход дела. В обмен на обещания изменить меру пресечения и смягчить квалификацию обвинений семья передала 125 млн руб. Получателем средств стал один из сообщников обвиняемого, вскоре скончавшийся. Местонахождение денег пока неизвестно.

Следственные органы установили, что выдвинутые обещания не имели под собой реальных оснований — обвиняемые не располагали ни полномочиями, ни возможностями повлиять на следственные действия или решение суда. Родственники Алексея Руднева добровольно обратились в правоохранительные органы, в связи с чем были освобождены от уголовной ответственности.

На момент возбуждения дела фигурант находился под стражей, впоследствии суд изменил меру пресечения на домашний арест. Подсудимый вины не признает, утверждая, что был осведомлен о коррупционных механизмах, но средства получил не для личного обогащения. Его защитники, адвокаты Александр Харченко и Влада Маркова, от комментариев отказались.

Параллельно Кузьминский районный суд Москвы рассматривает основное дело о коррупции в АО «Газпром газораспределение Краснодар». В числе обвиняемых — гендиректор Алексей Руднев, его заместитель Александр Савостьянов, руководители филиалов компании в Сочи, Анапе, Геленджике и Краснодаре, а также представители аффилированных строительных подрядчиков. По версии следствия, в рамках организованного преступного сообщества они получили от застройщиков 114 млн руб. за подключение объектов к газовой инфраструктуре. Среди участников схемы названы также представители подрядных организаций ООО «АССМП "Газовик"» и ООО «Инженерсервис».