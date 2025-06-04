На Кубани за 10 лет отремонтировали 5,5 тысяч км дорог

В Краснодарском крае за последние 10 лет отремонтировали 5,5 тыс. км региональных и межмуниципальных дорог. Объем дорожного фонда увеличился с 13,7 до 60,5 млрд руб. Регион стал одним из лидеров национального проекта «Безопасные качественные дороги» в стране, сообщает пресс-служба администрации края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае проходит почти 43 тыс. км автомобильных трасс. Вице-губернатор Евгений Пергун рассказал на краевом совещании, что в 2025 году 48% средств дорожного фонда направят на ремонт и содержание дорог, 23% — на строительство и реконструкцию, более 22% — на субсидии муниципалитетам.

«Начиная с этого года дорожные мероприятия осуществляются в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". Плановый объем затрат составляет 13,4 млрд руб., в том числе из средств федерального бюджета — 6,9 млрд руб.», — доложил Евгений Пергун.

До 2030 года в крае планируют отремонтировать 1,5 тыс. км дорог, реконструировать и построить около 150 км трасс. Доля региональных дорог, соответствующих нормативам, вырастет с 73,1% до 75,3%, а доля дорог опорной сети — с 76,8% до 85%.

Кроме того, губернатор Вениамин Кондратьев поручил завершить три крупных обходных магистрали региона в 2026 году. Речь идет о строительстве дороги Тимашевск — станица Полтавская на участке обхода города, дороги станицы Стародеревянковская — Ленинградская — Кисляковская на участке обхода станицы Ленинградской, а также о реконструкции трассы Краснодар — Ейск.

«Эти объекты особенно важны, так как позволяют избегать пробок и заторов в городах. Необходимо максимально сдвинуть сроки и завершить строительство как можно раньше», — заявил Вениамин Кондратьев.

Как рассказал Евгений Пергун, реализация всех трех объектов продолжается, срок завершения, согласно заключенным контрактам, — конец 2027 года.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края Алексей Переверзев сообщил, что в 2025 году в регионе планируют завершить строительство и реконструкцию десяти объектов: шести участков автодорог протяженностью 13 км и четырех мостов общей протяженностью 688 м.

За пять лет в Краснодарском крае введены в эксплуатацию после строительства и реконструкции 40 крупных объектов общей протяженностью 51 км.

Алина Зорина