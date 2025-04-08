В Ростове экс-сотрудника ФСИН задержали за взятку за передачу телефона в СИЗО
В отношении бывшего сотрудника ГУФСИН России по Ростовской области возбуждено уголовное дело о получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.
Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ
Следствие ведет отдел по Аксайскому району. По предварительным данным, в феврале 2025 года сотрудник ФСИН получил от женщины 40 тыс. руб. за передачу мобильного телефона ее супругу, находящегося в одном из следственных изоляторов в Ростове-на-Дону. Подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение.