На улице Красной в Краснодаре произошел взрыв автомобиля

В Краснодаре днем в пятницу, 4 июля, произошел взрыв автомобиля на улице Красной. Информацию «Ъ-Кубань» подтвердили в пресс-службе городского УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным полиции, инцидент произошел около 14:40. Взрыв произошел в автомобиле марки RAM. Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа установила, что никто из граждан не пострадал. Воспламенения автомобиля не было.

По словам собственника машины, причиной взрыва мог стать установленный в автомобиле газовый баллон или находившийся в грузовом отсеке огнетушитель. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Вячеслав Рыжков