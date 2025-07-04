Власти Крыма направили 90 млн рублей на строительство шести ФАПов

На строительство шести новых фельдшерско-акушерских пунктов в сельских районах Крыма дополнительно выделено 90 млн руб. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам главы региона, модульные ФАПы построят в селах Плодородное и Молочное Красногвардейского района, Краснофлотское и Шахтино Советского района, Трехпрудное Симферопольского района и Отрадное Бахчисарайского района. Средства направлены в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения.

Господин Аксенов отметил, что часть объектов на селе не подлежит ремонту и возведение новых ФАПов стало необходимостью. В населенных пунктах с численностью более 1 тыс. человек медицинская помощь будет оказываться на постоянной основе.

Ранее председатель Совмина Юрий Гоцанюк сообщал, что с 2014 года на развитие крымской медицины направили около 350 млрд руб. За указанный период в сельских населенных пунктах построили 304 объекта здравоохранения, отремонтировали около 900 и закупили более 7,6 тыс. единиц оборудования.

Для службы скорой помощи приобрели свыше 600 автомобилей и возвели 41 модульный пункт.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что делегация Крыма на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заключила два соглашения и шесть меморандумов с общим объемом инвестиций более 67,94 млрд руб.

Анна Гречко