В районах Крыма урожайность озимой пшеницы снизилась до 60%

В отдельных районах Крыма урожайность озимой пшеницы снизилась на 50–60% из-за весенних заморозков и продолжительной засухи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя директора НИИ сельского хозяйства региона по научной работе Людмилу Радченко.

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По словам эксперта, в 2025 году средняя урожайность на демонстрационных полигонах института составила 2,7–3 т/га против 4 т/га в 2024 году. В наиболее засушливых районах показатель упал до 2 т/га и ниже. В прошлом году ситуацию улучшало наличие запасов влаги после зимы, чего в этом сезоне не наблюдалось.

В указанный период около 40% опытных посевов НИИ, преимущественно из раннеспелых и среднеранних сортов, дали урожай в 3–3,7 т/га. Сорта ученые рекомендуют для посева на 60% площадей Крыма.

На фоне неблагоприятной погоды в регионе введен режим ЧС: сначала — в Судаке и четырех районах, позже — еще в восьми муниципалитетах. Несмотря на потери, Крым, по словам Людмилы Радченко, обеспечит внутреннюю потребность в зерне на уровне 900 тыс. т.

Эксперт также отметила, что уровень влаги в метровом слое почвы достиг минимума за 30–40 лет. Из-за заморозков и засухи частично погибли посевы яровых и озимых культур, урожай черешни и сливы сократился на 15%, а потери на отдельных участках виноградников в Крыму и Севастополе могут достичь 80%.

Анна Гречко