Тургеневский мост в Краснодаре будут перекрывать до 8 июля

В Краснодаре с 4 по 7 июля будут вводить временные ограничения движения транспорта по Тургеневскому мосту для монтажа балок. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

4 июля специалисты будут выполнять монтаж двух балок, в связи с этим введут ограничения движения с 13:40 по 13:55 и с 15:10 по 15:25. 5, 6 и 7 июля планируется монтаж пяти балок, ограничения введут с 07:00 по 07:15, с 09:40 по 09:55, с 11:10 по 11:25, с 13:40 по 13:55 и с 15:10 по 15:25.

Соответствующие меры принимаются для обеспечения безопасности участников дорожного движения и строительных рабочих. По завершении монтажа балок подрядчик приступит к следующему этапу реконструкции. Водителям рекомендуется заранее планировать маршрут и учитывать возможные временные отклонения от графика.

Алина Зорина