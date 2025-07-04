В Екатеринбурге в течение года поставят еще 218 новых остановок

В течение 2025 года в Екатеринбурге установят еще 218 остановочных навесов после сноса остановок, совмещенных с нестационарными торговыми объектами (НТО). Общее количество новых остановок достигнет трех сотен, сообщили в городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По заказу центра организации движения закупят 151 комплекс для автобусных остановок, три — для троллейбусных. Подведение итогов аукциона состоится на следующей неделе. По заказу департамента по управлению муниципальным имуществом города до конца августа доставят и установят 34 остановки, еще 30 будут установлены до конца года. Навесы нового типа по длине больше на 1,5 м старых: их установят за счет компании-рекламодателя, ею же они будут обслуживаться в течение 10 лет. «Сейчас важно в кратчайшие сроки установить новые навесы там, где снос предыдущих конструкций уже произведен»,— распорядился мэр Алексей Орлов.

В этом году прекратят действие 375 договоров по размещению НТО на остановках, при этом 53 из них не объединены с навесами, поэтому их сносить не будут. Таким образом, город заменит 271 конструкцию, а 50 остановок планируется заменить за счет застройщиков. На данный момент стороны пришли к предварительному согласию.

Ранее администрация Екатеринбурга объявила первый в этом году аукцион на право поставки и монтажа более 130 остановочных комплексов, а также конкурс на разработку эскизного дизайн-проекта и технического проекта остановок. Стоимость работ оценивается в 1 млн руб. В мае Алексей Орлов подписал постановление об исключении 249 мест из схемы размещения НТО.

Ирина Пичурина