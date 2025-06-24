Более 130 новых остановок установят в Екатеринбурге

Администрация Екатеринбурга объявила первый в этом году аукцион на право поставки и монтажа более 130 остановочных комплексов, сообщили в пресс-службе администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Закупка включает два типа остановочных пунктов — 99 навесов увеличенного размера для участков с высоким пассажиропотоком, которые можно объединять в одну конструкцию, и 33 остановочных комплекса привычного формата.

Увеличенные навесы будут иметь ширину 2,25 м, высоту 2,2 м и длину 4,6 м. Они также будут оснащены камерами видеонаблюдения и электронными табло, отображающими движение общественного транспорта в режиме реального времени. В первую очередь новые остановочные комплексы будут установлены в местах с наибольшей интенсивностью пассажиропотока.

Ранее глава Екатеринбурга Алексей Орлов заявил о планах установить в городе более 300 современных остановочных навесов.

Напомним, администрация Екатеринбурга объявила конкурс на разработку эскизного дизайн-проекта и технического проекта остановок общественного транспорта. Стоимость работ оценивается в 1 млн руб.

Полина Щуцкая