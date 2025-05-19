Мэр Екатеринбурга исключил из схемы размещения 249 мест для НТО

В Екатеринбурге из схемы размещения нестационарных торговых объектов (НТО) исключили 249 мест. Обновленное постановление подписал мэр Алексей Орлов, сообщили в городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Как сообщают в мэрии, киоски сохранятся только в востребованных и безопасных местах, при этом исключенные объекты расположены по всему городу. Договоры аренды на эти киоски истекают в этом году, и их места должны быть выставлены на торги, если они соответствуют нормам законодательства. Среди исключенных адресов таких нет. На данный момент из схемы убрали 71 место, где сроки аренды уже истекли. Оставшиеся 178 пунктов будут исключены по мере окончания договоров, что должно произойти в срок от ближайших дней и до 2028 года. Сейчас в схеме остается 1387 мест для размещения НТО.

Напомним, в течение года в Екатеринбурге планируют вынести 318 НТО, объединенных с остановочными навесами — срок действия договоров на их размещение истекает в 2025 году. С начала года в городе убрали 30 таких киосков. Всего в схеме размещения НТО находятся 1,5 тыс. киосков, 321 из них объединен с остановочными навесами.

Ирина Пичурина