С реки Мзымты под Сочи эвакуировали туриста из Москвы

В Красной Поляне спасатели эвакуировали с горной реки 48-летнего москвича, который во время самостоятельного сплава застрял на камне возле опасного порога Ахцу. Об этом сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ЮРПСО МЧС России Фото: пресс-служба ЮРПСО МЧС России

Накануне вечером турист из Москвы решил в одиночку сплавиться по горным рекам Чвижепсе и Мзымты на резиновой весельной лодке. Опыта прохождения горных маршрутов у мужчины не было — ранее он плавал только по рекам Московской и Астраханской областей.

Приближаясь к порогу Ахцу — одному из самых опасных участков Мзымты с шестой категорией сложности — турист направил лодку влево к большому камню в русле реки. Забравшись на него, москвич обратился в службу 112 за помощью.

Сотрудники Краснополянского подразделения ЮРПСО прибыли на место происшествия и с помощью альпинистского снаряжения переправили мужчину на берег. Затем на автомобиле МЧС доставили пострадавшего в городскую черту.

Спасатели напоминают о непредсказуемости горных рек. Они рекомендуют внимательно изучать маршрут сплава, его сложность и проходимость, а также выбирать места для горных сплавов исходя из уровня своей подготовки.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте водолазы МЧС подняли со дна озера тело 48-летнего туриста из Иркутской области, который утонул во время отдыха на базе «Вольница». По словам друзей погибшего, он решил доплыть до середины озера, несмотря на действующие запреты на купание, и резко ушел под воду, после чего его тело нашли на глубине около 3 м.

Мария Удовик