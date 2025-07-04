Похороны погибшего в ДТП футболиста Жоты пройдут 5 июля

Похороны футболиста «Ливерпуля» Диогу Жоты и его брата Андре Сильвы, погибших в ДТП, пройдут 5 июля в Португалии. Об этом сообщает британская газета Daily Mail.

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Фото: Jon Super / AP Диогу Жота

Фото: Jon Super / AP

Автокатастрофа произошла 3 июля в провинции Самора на западе Испании. Сообщается, что у Lamborghini, в котором находились погибшие, загорелась покрышка, в результате чего автомобиль вылетел в кювет и загорелся.

По информации Daily Mail, 4 июля в часовне города Сан-Кожме пройдет панихида. Похороны состоятся в Гондомаре — родном городе семьи погибших.

Жота представлял «Ливерпуль» с 2020 года. В составе команды он стал чемпионом Англии (2025) и обладателем Кубка страны (2022). Пресс-служба «Ливерпуля» сообщила, что 20-й номер, под которым играл Жота, навсегда выведен из обращения. Также футболист играл за португальские «Пасуш де Ферейра», «Порту», испанский «Атлетико» и английский «Вулвергемптон».

За сборную Португалии Жота дебютировал в 2020 году, участвовал в чемпионатах Европы в 2021-м и 2024-м. В начале июня футболист стал победителем Лиги наций в составе национальной команды.

Подробнее о гибели Диогу Жоты — в материале «Ъ».

Таисия Орлова