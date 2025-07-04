В Новороссийске 4 июля пройдут военные учения со стрельбами

Дежурные силы Новороссийской военно-морской базы проведут 4 июля учения в акватории морпорта. Об этом в своем Telegram-канале сообщил вице-мэр города-героя Александр Гавриков.

Учения запланированы в период с 10:00 дог 13:00 и с 21:00 до 23:00. Специалисты отработают практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА. Из артиллерийской установки с молов Военной гавани будут выполнены стрельбы.

При проведении стрельб запрещено плавание всех маломерных судов и плавсредств. Под запрет попадают суда, не подлежащие государственной регистрации, прогулочные, спортивные парусные, а также надувные плавсредства, гидроциклы, виндсерфинг, сапборд, любые виды подводных работ и водолазные спуски.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что на побережье Новороссийска не планируется установка дополнительных защитных сооружений для укрытия отдыхающих в случае тревоги.