В Новороссийске не планируют устанавливать дополнительные укрытия на берегу

На побережье Новороссийска не планируется установка дополнительных защитных сооружений для укрытия отдыхающих в случае тревоги. Как сообщил «Новороссийскому Рабочему» начальник управления по делам ГО и ЧС администрации города Игорь Васильев, принято решение отказаться от практики размещения бетонных укрытий, аналогичной той, что используется в Севастополе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По словам чиновника, такие конструкции способны вместить не более 15–30 человек, что в условиях массового скопления людей может вызвать панику и привести к травмам.

На пляжах города будет функционировать система раннего оповещения, позволяющая отдыхающим своевременно покинуть берег и укрыться в ближайших капитальных строениях. В зависимости от локации, в качестве укрытий могут использоваться подвальные помещения жилых домов, здания культурно-досуговых учреждений, в частности, кинотеатр «Нептун» в центральной части набережной или Дом культуры в Мысхако.

Господин Васильев отметил, что, несмотря на регулярные предупреждения, многие отдыхающие игнорируют сигналы тревоги, продолжая оставаться на пляже. В таких случаях персоналу пляжных зон и спасательным службам приходится принудительно эвакуировать людей.

Спикер напомнил, что при получении сигнала тревоги следует без промедления и паники покинуть прибрежную зону, забрав необходимые вещи, и проследовать в ближайшее безопасное укрытие. Информацию об угрозе и дальнейших действиях можно получить через официальные каналы городских властей.

Вячеслав Рыжков