В Шахтах при падении БПЛА обесточена трансформаторная подстанция
В результате падение БПЛА в Шахтах взрывной волной повреждены двери, фасадная штукатурка распределительного пункта АО «Донэнерго». Об этом сообщает пресс-служба организации.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По информации компании, распределительный пункт обесточен для выяснения характера повреждений. В настоящее время на месте работают правоохранительные органы. Ремонтные бригады энергетиков ожидают разрешения саперов и правоохранителей для проведения восстановительных работ.
«В настоящее время часть потребителей запитываются по резервной схеме, также привлечены резервные источники питания для временного устранения последствий»,— поясняют в АО «Донэнерго».
Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в Азове обломки БПЛА повредили кровлю многоэтажного дома.