В Шахтах при падении БПЛА обесточена трансформаторная подстанция

В результате падение БПЛА в Шахтах взрывной волной повреждены двери, фасадная штукатурка распределительного пункта АО «Донэнерго». Об этом сообщает пресс-служба организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации компании, распределительный пункт обесточен для выяснения характера повреждений. В настоящее время на месте работают правоохранительные органы. Ремонтные бригады энергетиков ожидают разрешения саперов и правоохранителей для проведения восстановительных работ.

«В настоящее время часть потребителей запитываются по резервной схеме, также привлечены резервные источники питания для временного устранения последствий»,— поясняют в АО «Донэнерго».

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в Азове обломки БПЛА повредили кровлю многоэтажного дома.

Валентина Любашенко