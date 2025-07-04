В Азове обломки БПЛА повредили кровлю многоэтажного дома

В Азове в результате падения обломков беспилотника значительные повреждения получила многоэтажка в переулке Коллонтаевский, 94. Об этом сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Из сообщения следует, что в 40-квартирном доме проживает 120 человек. На месте работают экстренные службы, жителей эвакуируют. Предварительно, пострадавших нет.

Кроме того, в Шахтах из-за атаки произошло отключение электроэнергии на трансформаторной подстанции. Без света остались около 2 тыс. частных домов, где проживают более 6 тыс. человек. Пострадавших среди людей нет.

Мария Хоперская