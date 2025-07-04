Володин призвал бизнес «не дожидаясь закона» менять вывески на английском языке

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что российские предприниматели должны проявить сознательность и заблаговременно начать исполнять вступающий в силу закон о защите русского языка. Хотя отдельные положения документа начнут действовать позднее, уже сегодня, уверен Володин, предприятия и магазины могли бы начать менять вывески.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Русский язык отражает наши духовно-нравственные традиции... Объединяет все народы... Принятие закона было необходимо», — заявил господин Володин. Он посетовал, что сегодня, «когда идешь по улицам большинства наших городов, бросается в глаза обилие англицизмов» и наименований на других языках. В то время как российские граждане хотят видеть вывески, таблички и рекламу «на русском и других языках народов», добавил спикер, сославшись на результаты проведенного в его Telegram-канале опроса.

Бизнесменам — владельцам магазинов и предприятий — «правильно было бы уже сейчас, не дожидаясь вступления в силу положений закона, приступить к замене вывесок». Также им следует «пересмотреть подходы к организации рекламных кампаний», считает Вячеслав Володин. Он похвалил Краснодар, Ярославль и Магнитогорск, где бизнес и местные власти власти начали исполнять положения закона еще до его появления, и призвал остальных последовать примеру.

«Ранее это было призывом и предложением, которые кто-то слышал, а кто-то нет», но теперь «стало обязанностью», подчеркнул спикер. В своем посте он отметил при этом, что «Россия толерантно относится ко всем народам», а также что «у нас одно из либеральных законодательств в этой сфере».